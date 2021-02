Un banal contrôle de la circulation, à Annemasse (Haute-Savoie/F), a abouti à une fructueuse saisie de drogue et d’argent. Lundi dernier à 23h40, des policiers ont arrêté une voiture et immédiatement détecté une forte odeur de cannabis dans l’habitacle. Ils ont retrouvé dans l’auto plus de 100 gramme de résine et placé le conducteur en garde à vue. Lors de la perquisition à son domicile, les forces de l’ordre et leurs chiens ont déniché 450 gramme d’herbe et 15’650 euros, révèle le «Dauphiné Libéré». Âgé de 37 ans, le trafiquant a été déféré en vue de sa comparution immédiate. Le 4 février, il a écopé de 36 mois de prison.