Genève : Une odyssée photographique au musée Rath

L’exposition retraçant les voyages du photographe genevois Fred Boissonnas dans différents pays de la mer Méditerranée ouvre ses portes vendredi.

Retardée pour cause de coronavirus, l’exposition ouvrira ses portes au public le 25 septembre et jusqu’au 31 janvier 2021.

Cette exhibition dévoilée ce mercredi, est le résultat d’une collaboration entre le Musée d’art et d’histoire, de la Bibliothèque et de l’Université de Genève. «C’est un travail interdisciplinaire de longue haleine et nous sommes heureux qu’il ait pu être mené à bout» se réjouit Marc-Olivier Wahler, directeur du Musée d’art et d’histoire (MAH).