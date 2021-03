Une forte demande

Pas d’effet ghetto

Les initiants y voient l’occasion d’offrir «à la population, y compris à la classe moyenne, un pack de logements bon marché». Bon marché car les coopératives ne poursuivent pas de but lucratif, l’intégralité de leurs fonds allant à la construction et à l’entretien des bâtiments. «Les loyers correspondent aux coûts effectifs, vu qu’ils ne génèrent pas de profit», explique Mauro Riva, le président du GCHG. Par ailleurs, développe Eric Rossiaud, ce type d’habitat ne comporte ni les défauts des HBM, «qui concentrent les personnes à bas revenu et génèrent un effet ghetto», ni ceux des HLM, «qui ne sont pas pérennes puisqu’ils retournent dans le marché libre après une vingtaine d’années». Le GCHG considère donc que les coopératives combinent attractivité financière mais aussi sociale, «puisqu’elles permettent une mixité de population propice au mieux-vivre ensemble».

Le rôle central de l’Etat

Afin d’arriver à leurs fins, les représentants des coopératives, qui se disent aujourd’hui suffisamment solides et structurés pour se voir confier la réalisation de quartiers entiers (ils songent à des portions des Communaux d’Ambilly ou du PAV/Praille-Acacias-Vernets) souhaitent que l’Etat mène une politique volontariste: leur initiative prévoit que le Canton et les communes acquièrent les terrains nécessaires pour atteindre ce socle de 10% de logements coopératifs. Et d’observer que la proportion n’a rien d’utopique, cette catégorie d’habitat représentant plus de 20% du parc immobilier zurichois.