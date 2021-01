Au milieu des années 1950, le programme de construction de véhicules de série de Jaguar se composait de la sportive XK 140 et de la grande berline Mark VII. Lorsque le constructeur de Coventry a dévoilé la Jaguar 2,4 litres en amont du Salon de l’automobile de Londres, l’intérêt était de taille, car la berline quatre portes incarnait le retour de Jaguar dans la catégorie des voitures sportives de taille moyenne. À ce stade, les véhicules de présérie avaient déjà parcouru un demi million de kilomètres d’essai sur une période de deux ans et demi. Ce n’était donc assurément pas ce qu’on pouvait appeler un acte précipité.

Un bond en avant

Avec la 2,4 litres, Jaguar a fait un saut dans la modernité. Pour la première fois, la carrosserie était autoportante. Le moteur six cylindres en ligne était celui des modèles XK, sauf qu’il avait une cylindrée moindre de 2483 cm³ et développait initialement 114 ch. La boîte quatre vitesses était standard, mais l’overdrive était en option.

Il y a quelque chose d’extrêmement nostalgique à la Jaguar MK 2 2,4 litres de 1964, qui a de quoi convaincre avec ses élégantes formes arrondies et ses parties chromées. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Avec sa longueur de 459 cm, la Jaguar MK 2 était 10 cm plus courte qu’une Skoda Octavia de notre époque. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Il aura fallu attendre la MK 2 de 1959 pour voir arriver la grande lunette arrière panoramique. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Un design élégant

La ligne de la nouvelle Jaguar ressemblait à celle de la MK VII, sauf que son empattement avait été raccourci de 30,5 cm et sa longueur réduite de 40 cm. En même temps, le véhicule était beaucoup plus bas, avec une hauteur de 146 cm, ce qui donnait à la berline quatre portes une allure globalement sportive. Avec une longueur de 459 cm et une largeur de 169,5 cm, la Jaguar était nettement plus compacte qu’une Skoda Octavia de notre époque. Avec un empattement de 272,7 cm et un moteur monté relativement loin à l’avant, elle offrait à ses cinq occupants, un habitacle spacieux.

À l’époque, Jaguar avait dû essuyé des critiques en raison du manque de visibilité panoramique dû aux montants relativement épais du pare-brise et à la surface vitrée relativement petite. Ces points négatifs ont toutefois été rectifiés dès 1959, avec la Mark II.

Deuxième édition de 1959

La Jaguar Mark II, une nouvelle version des fameux modèles 2,4 et 3,4 litres, a été dévoilé au Salon de l’automobile de Paris, en octobre 1959. À l’extérieur, elle était immédiatement reconnaissable à ses surfaces vitrées nettement plus grandes et aux montants de pare-brise plus fins. Le moteur, quant à lui, développait désormais une puissance de 120 ch. L’intérieur et la suspension avaient également subi des transformations.

Plus n’est pas toujours plus

Comment une maigre puissance de 120 ch pouvait-elle déplacer un véhicule d’un poids de 1470 kg? Bien mieux que ce que l’on pourrait croire. Jusqu’à une vitesse de 80km/h, la Jaguar MK 2 2,4 litres de plus de 55 ans, qui coûtait 19’300 francs en 1964, est parfaitement capable de faire face à la circulation routière actuelle. Une fois qu’on s’est habitué aux particularités de la boîte de vitesses Moss avec sa première vitesse non synchronisée, on s’en sort plutôt bien avec la berline de 4,8 mètres de long. L’intérieur est extrêmement élégant et dégage une atmosphère de club anglais avec tout ce cuir et ce bois. L’habitacle est spacieux et la visibilité panoramique est excellente en comparaison aux voitures modernes. Même à bas régime, le moteur six cylindres haute technologie n’a aucun mal à fournir suffisamment de puissance et de couple et le confort est convaincant. Le véhicule absorbe les irrégularités de la chaussée tel un félin qui s’avance à pas de velours, tandis que les freins à disques assurent un freinage digne de confiance en toutes circonstances.