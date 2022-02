Ski alpin – Une «Olympienne» gagne à Crans, mais pas celle attendue

Ester Ledecka, qui avait remporté la descente des Jeux de Pyeongchang il y a quatre ans, n'avait levé les bras qu'à deux reprises en Coupe du monde depuis le début de sa carrière sur deux spatules. La Pragoise de 26 ans avait gagné à Lake Louise, en descente, en décembre 2019 et en Super-G, à Val d'Isère, il y a un peu plus de quatorze mois. Crans-Montana s'est ainsi offert une gagnante de choix, qui fera un peu oublier le raté des favorites suisses.

Gut-Behrami rare éliminée

Car la relation amour/haine entre Lara Gut-Behrami et la piste valaisanne a connu un nouveau soubresaut. La Tessinoise – vainqueur au même endroit deux fois en 2020 et une fois l'année dernière, après avoir critiqué la piste – a mal anticipé un saut après 40 secondes de course et manqué une porte. Ça n'a pas empêché la récente championne olympique de Super-G de recevoir une magnifique ovation en atteignant la ligne d'arrivée de la piste Mont Lachaux, qui débordait de fans du Cirque blanc.