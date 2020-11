France : «Une omerta familiale a permis que d’autres victimes existent»

Une affaire de pédophilie «hors normes» revient devant la justice, après avoir été interrompue par les mesures de confinement lié à la pandémie. Il y aurait des centaines de victimes.

Il doit répondre des viols et agressions sexuelles entre 1989 et 1999 à Loches (centre-ouest) sur deux nièces, aujourd’hui trentenaires, d’agressions sexuelles sur une patiente qui n’avait que quatre ans en 1993 et des faits de viol et exhibition sexuelle sur sa voisine de 6 ans, Lucie*, dans leur jardin mitoyen. C’est elle, avec ses mots d’enfant, qui l’avait dénoncé en avril 2017.