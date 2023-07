«Rythme alarmant» des exécutions en Arabie Saoudite, dénonce une ONG

Plus de 1000 condamnés à mort ont été exécutés depuis l’arrivée au pouvoir en 2015 du roi Salmane et de son fils Mohammed (en photo).

«Mépris constant»

Un autre décompte de l’AFP, basé sur les informations publiées par les médias d’Etat, fait état de 63 exécutions jusqu’en juin et 74 jusqu’en juillet. Le chiffre pourrait être plus élevé en raison d’exécutions «secrètes» ou «non annoncées», selon ESOHR. Le rapport dénonce un «rythme alarmant» d’exécutions dans un «mépris constant du royaume pour ses promesses et pour les lois et obligations internationales», estimant que «la vie des détenus dans le couloir de la mort en Arabie saoudite était de plus en plus en péril».