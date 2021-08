Internet : Une ONG dépose plus de 400 plaintes liées aux «cookies»

Après avoir mis en demeure 516 compagnies, l’ONG autrichienne de protection de la vie privée en ligne Noyb a décidé de porter en justice 422 affaires.

L’ONG de protection de la vie privée en ligne Noyb a annoncé mardi le dépôt de plus de 400 plaintes contre des sites internet en Europe, déplorant des «infractions» aux règles sur les cookies, ces très contestés traceurs informatiques. Fin mai, cette organisation autrichienne avait mis en demeure 516 compagnies , leur laissant un mois pour se mettre en conformité.

«Selon la loi, l’option "oui/non" aux cookies doit clairement être proposée aux utilisateurs», expliquait alors Noyb (pour «None of your business»: «ce ne sont pas vos affaires»). Or, il est souvent «extrêmement compliqué de cliquer sur autre chose que le bouton "accepter"».