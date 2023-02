Déforestation : Une ONG pointe l’inaction de nombreuses grandes entreprises

De nombreuses entreprises et institutions financières qui contribuent, directement ou non, à la déforestation n’ont pas de politique pour protéger les forêts, a alerté mercredi une ONG.

Au total, 40% de 500 entreprises sélectionnées pour être «les plus à risque d’accélérer la déforestation» n’ont «aucune politique» dans ce domaine, explique Global Canopy. Le rapport annuel s’intéresse à 350 entreprises consommatrices de matières premières liées à la déforestation (bois, huile de palme, bœuf, cuir, papier…) et aux 150 banques et fonds qui les financent le plus.