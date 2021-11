Mer Méditerranée : Une ONG trouve dix cadavres de migrants sur un bateau bondé au large de la Libye

Médecins sans frontières a récupéré, mercredi, des embarcations de fortune entre la Libye et l’Italie. Dans l’une d’elles, dix migrants morts parmi 99 survivants…

«Dans la cale bondée du bateau en bois, dix personnes ont été retrouvées mortes», a tweeté MSF. «Dix morts évitables, dix personnes qui sont mortes étouffées, au bout de 13 heures de dérive en mer. L’itinéraire le plus meurtrier en Méditerranée. Comment pouvons-nous accepter cela en 2021?»

«Manque de volonté de l’Europe»

«Un jour comme aujourd’hui, quand nous transportons dix cadavres à bord de notre navire, nous sommes encore une fois témoins du manque de volonté de l’Europe de garantir un système de recherche et de secours dont nous avons désespérément besoin dans le centre de la Méditerranée», a dénoncé la cheffe de mission de MSF à bord du «Geo Barents», Caroline Willemen.

Selon MSF, le «Geo Barents» transporte actuellement 186 personnes, dont des femmes et des enfants, le plus jeune étant âgé de 10 mois. Ils sont originaires de Guinée, du Nigeria, de Côte d’Ivoire, de Somalie et de Syrie. «Beaucoup d’entre eux sont traumatisés par leur épreuve horrible», a précisé l’ONG, qui a demandé un port sûr pour pouvoir les débarquer.