La police italienne a arrêté jeudi 19 personnes, dont le président du Conseil régional de Calabre (sud), dans le cadre d’une enquête sur des opérations de blanchiment d’argent sale et de fraude électorale impliquant la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta. Selon les enquêteurs, le clan Grande Aracri, actif dans la pointe de la botte italienne mais aussi dans certaines régions du Nord et à l’étranger, blanchissait de l’argent sale à travers un réseau de 23 pharmacies.

Changement de loi contre votes

Les 18 autres suspects, arrêtés en Calabre et à Rome, sont soupçonnés d’association mafieuse, tentative d’extorsion, détention illégale d’armes, blanchiment d’argent et fraude électorale, selon le communiqué de la police.

Situation sanitaire critique

Ce coup de filet anti-mafia est intervenu alors que la Calabre, fief historique de la ‘Ndrangheta, la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes, mais aussi région la plus pauvre d’Italie, fait face à une crise de la santé inédite. Trois responsables régionaux chargés d’élaborer la politique de lutte anti-Covid ont successivement démissionné. Tous avaient été nommés par le gouvernement central. Ce dernier a repris la gestion de la santé dans la région il y a une décennie, afin de remédier aux problèmes de pénurie de personnel qualifié et d’installations obsolètes, sans oublier le poids de la toute-puissante ‘Ndrangheta.