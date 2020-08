Brésil : Une opération de grande ampleur contre une faction criminelle

Une méga descente de police tâche de venir à bout du gang auto-proclamé «Premier commando de la capitale».

Plus de 1000 policiers étaient mobilisés ce lundi pour une opération coup de poing contre la plus grande faction criminelle du Brésil. Plus de 400 mandats d’arrêt ont été lancés et 46 millions de dollars ont été gelés sur des comptes bancaires.