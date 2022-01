Neuchâtel – La police est intervenue pour une prise d’otages au Locle

Une entreprise a été victime d’une prise d’otages au Locle, selon RTN. Durant près de deux heures, quatre personnes auraient été séquestrées dans une entreprise horlogère du quartier de la Jaluse. Les faits se sont déroulés aux alentours de 18 heures. Le quotidien régional «ArcInfo» indiquait plus tôt que de nombreuses patrouilles de la police neuchâteloise avaient été vues foncer, sirènes hurlantes, en direction de la Mère Commune, vers 18 heures. Les preneurs d’otages ont été arrêtés et aucun blessé n’est à déplorer, affirme encore RTN. Les victimes sont néanmoins choquées et ont été prises en charge par un service spécialisé, précise encore la radio locale.