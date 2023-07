Les douanes franco-suisse révèlent plein d'infractions en une nuit

Une coopération ancrée

Dans leur communiqué de presse, les douanes françaises et suisses rappellent que leur «coopération est ancrée dans les textes, car prévue par l’Accord de Paris, et dans les pratiques des services qui œuvrent à la frontière». Elle permet de «mettre en commun les moyens humains et techniques afin d’amplifier les capacités d’intervention et de détection des fraudes qui ont cours à la frontière et de rendre encore plus efficient le dispositif sécuritaire sur l’ensemble de la région».