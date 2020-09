Annecy (F) : Une opération matinale et visible contre la drogue

La gendarmerie française a déployé soixante hommes de mardi matin dans deux quartiers d’Annecy.

Les forces de l’ordre hexagonales ont mené ce mardi matin à Seynod, en bordure d’Annecy, une opération antidrogue extrêmement visible. Soixante gendarmes sont intervenus, entre 6h et 9h30, dans les quartiers de la Jonchère et de la Donzière. Onze hommes de 15 ans à 20 ans ont été interpellés, relate «Le Dauphiné Libéré». Les nombreuses perquisitions dans les appartements et les parties communes des immeubles ont donné lieu à la saisie de 500 grammes de résine de cannabis et de 1800 euros. (jef)