Turquie : «Une opération militaire terrestre en Syrie est possible à tout moment»

«Nous voulons la sécurité à nos frontières»

«Nous continuons de soutenir le processus politique » initié fin décembre par la rencontre entre les ministres turc et syrien de la Défense à Moscou, a-t-il assuré. «Mais une opération terrestre reste possible à tout moment, en fonction du niveau de menaces reçu», a insisté Ibrahim Kalin devant des journalistes de plusieurs médias étrangers, dont l’AFP.

Il a annoncé une possible nouvelle rencontre des ministres de la Défense des deux pays avant celle, prévue mi-février, des ministres turc et syrien des Affaires étrangères. «Nous voulons la sécurité à nos frontières», a-t-il justifié, arguant de la présence des forces kurdes en territoire syrien. «Nous ne visons jamais les (intérêts) de l’Etat syrien ni les civils syriens», a-t-il affirmé. Mais les garanties de sécurité promises par la Russie et par les Etats-Unis après la dernière offensive turque en Syrie en 2019 «n’ont pas été tenues» et les combattants kurdes ne se sont pas retirés à 30 km de la frontière comme promis, a-t-il indiqué.