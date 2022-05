Brésil : Une opération policière dans une favela de Rio fait au moins onze morts

Mardi matin, un quartier de la mégapole brésilienne a été le théâtre d’une descente de police. Dix «criminels présumés» ont perdu la vie, ainsi qu’une habitante, touchée par une balle perdue.

Un an après le raid policier le plus sanglant dans une favela de l’histoire de Rio de Janeiro, une nouvelle opération musclée des forces de l’ordre a fait onze morts mardi, à Vila Cruzeiro, dans le nord de la ville brésilienne. La police militaire, qui mène fréquemment ce genre d’opérations matinales contre les narcotrafiquants dans les favelas de Rio, a évoqué la mort de «dix criminels présumés» et d’une habitante, victime d’une balle perdue.