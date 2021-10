Windows 11 : Une option de sécurité ne va pas plaire aux joueurs

Activée par défaut sur certains ordinateurs, une fonction intégrée à Windows 11 peut faire baisser de près de 30% les performances des jeux.

Sur la base du constat d’UL Benchmark, les sites PC Gamer et Computer Base ont effectué leurs propres tests avec des versions préliminaires de Windows 11. Sur le jeu «Shadow of the Tomb Raider», PC Gamer a par exemple constaté une baisse des performances de l’ordre de 28% avec des images passant de 107 à 77 par seconde en moyenne, contre 25% pour le jeu «Horizon Zero Down». Sur les PC mis à jour depuis Windows 10, VBS devrait être désactivé par défaut, à moins que l’on possède une version Entreprise de Windows 10. Cela ne devrait par contre pas être le cas pour les installations propres de Windows 11. Le problème est que cette option n’est pas si simple à désactiver dans les paramètres de sécurité du système.