Suisse: Une organisation part en guerre contre le sucre et veut taxer les sodas

L’Alliance Alimentation et Santé a dévoilé mardi une série de mesures qui doivent permettre de diminuer la consommation de sucre en Suisse. Dans le viseur de cette campagne soutenue par 50 organisations: les sodas et les sucreries.

Enfants exposés

Pour protéger les plus jeunes, particulièrement exposés aux produits trop sucrés, il est demandé de supprimer le sucre et les édulcorants dans les aliments et boissons destinés aux bébés et de limiter le sucre et abandonner les édulcorants dans les produits destinés aux enfants.