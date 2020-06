Football

Une orgie de goals pour conclure la Bundesliga

Le championnat d'Allemagne s'est terminé samedi par un feu d'artifice: 34 buts en 9 matches! Breel Embolo a brillé.

Le Bayern Munich a scellé samedi après-midi son 30e titre de champion d'Allemagne par une victoire 4-0 à Wolfsburg (avec Mbabu et Steffen) et reçu, dans le stade vide, son trophée. Dortmund, Leipzig et Mönchengladbach l'accompagneront la saison prochaine en Ligue des champions. Paderborn et Düsseldorf descendent en D2, et Brême jouera les barrages contre le troisième de deuxième division.