Une orthodontiste de 42 ans a été mise en accusation mercredi dernier pour tentative de meurtre, agression, séquestration et possession illégale d’une arme. Alika Crew est accusée d’avoir attaqué la nouvelle copine de son ex-petit ami le 28 juillet dernier à New Rochelle (New York). Ce jour-là, la quadragénaire a surgi de la banquette arrière de la voiture de sa rivale âgée de 30 ans, armée d’un rasoir.