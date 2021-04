Cuba : Une page d’histoire se tourne: Raul Castro fait ses adieux

D’ici quelques jours, plus aucun Castro ne sera au pouvoir à Cuba: le congrès du Parti communiste, qui s’ouvre vendredi, mettra fin à six décennies de règne d’une fratrie qui laisse désormais place à une nouvelle génération.

«Raul ne va plus être à la tête du parti, mais en cas de problème Raul sera là, il n’est pas mort», veut croire Ramon Blande, militant communiste de 84 ans, masque en tissu sur le visage pour se protéger du coronavirus. Et certes, Miguel Diaz-Canel est «encore assez jeune», selon lui, mais «il affronte vraiment les problèmes».

Grogne sociale

Pour Norman McKay, analyste de The Economist Intelligence Unit, «le départ de (Raul) Castro est un événement marquant, non seulement parce qu’il marque la fin d’une dynastie qui a duré plus de 50 ans, mais aussi parce qu’il intervient dans une période de difficultés et de perturbations économiques importantes». «Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il y aura un changement brutal dans le style du Parti communiste», mais «internet devrait faciliter les demandes de transparence et de libertés, donnant lieu à des défis pour le gouvernement que le Parti communiste aura du mal à ignorer».