Télévision : Une page se tourne chez Sky News

Sky News va devoir se trouver un nouveau chef. «Après presque 40 ans dans le secteur de l’information, dont 28 chez Sky, y compris 17 années à la tête de l’entreprise, j’ai décidé, à partir de l’année prochaine, d’arrêter et de laisser Sky News derrière moi», a écrit John Ryley, 60 ans, dans une lettre publiée dimanche soir sur le site de la chaîne, la plus influente au Royaume-Uni avec la BBC.

«En 2021, j’ai informé Sky que je souhaitais continuer à diriger le service de l’information pendant deux années supplémentaires au maximum, estimant que le printemps 2023 (…) serait le moment idéal pour arrêter le journalisme quotidien et lancer des projets incompatibles avec la direction d’un organe d’information», a-t-il ajouté.

«À la fois agréable et, parfois, peu enviable»

Il a pris la tête de Sky News en 2006, en tant que responsable de la stratégie, du journalisme, des finances et du personnel de l’entreprise, peut-on lire sur LinkedIn. John Ryley a commencé sa carrière en 1987 à la BBC. Il a ensuite travaillé pour la chaîne privée ITN avant de rejoindre Sky en 1995.

Être à la tête de Sky News «est l’un des emplois les plus exaltants du journalisme», a-t-il écrit dans sa lettre, reconnaissant avoir aussi connu «des jours difficiles». «La direction d’un organe de presse en continu est un travail sans relâche, dans un sens à la fois agréable et, parfois, peu enviable». «Nous vous saluons John, et nous vous souhaitons le meilleur au moment où vous prenez du temps libre bien mérité», a réagi Dana Strong, la directrice générale du groupe Sky.