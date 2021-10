Basketball : Une paire de baskets de Michael Jordan vendue 1,3 million

Les chaussures de la légende de la NBA ont battu un record à une vente aux enchères, dimanche.

Les baskets, habillées de rouge et de blanc, ont été portées par la légende du basket américain lors du 5e match de sa première saison avec les Chicago Bulls, et elles sont devenues iconiques aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

«Les chaussures de sport les plus précieuses jamais proposées aux enchères, les Nike Air Ships de 1984 portées par Michael Jordan pendant la saison régulière, viennent d’être vendues à 1’472’000 dollars (1,35 million de francs) lors de notre vente de luxe à Las Vegas», a déclaré la maison de vente dans un communiqué publié sur Twitter.

Le marché des chaussures de sport rares, considéré comme un marché de niche il y a une dizaine d’années, est en pleine expansion, et suscite l’intérêt des collectionneurs et du grand public.

Les prix s’envolent

Les chaussures signées vendues dimanche sont antérieures aux premières Air Jordans. Les Air Ships ont été dessinées par Peter Moore. Michael Jordan a porté ce modèle en 1984 et 1985, ainsi que des versions modifiées en 1986.

Et la valeur de marché des objets liés à la superstar retraitée du basket-ball est montée en flèche depuis la sortie de «The Last Dance», un documentaire ESPN/Netflix qui retrace la saga de Jordan et de ses Chicago Bulls.