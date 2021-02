En 2009, la multinationale américaine a fabriqué, sur la base des Nike Hyperdunks, une paire de chaussures exclusive en l’honneur de Barack Obama et de son amour pour le basketball.

Les Hyperdunks avaient été portées par les joueurs de l’équipe de basketball des États-Unis aux Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008, et font partie de la collection de baskets olympiques américaines «United We Rise».

Cette paire particulière – bien que non portée par Barack Obama – était le seul échantillon de confirmation de Nike

Si l’ancien président en possède un exemplaire, une autre paire de ces baskets existe également. Elles avaient servi de «bon à tirer», afin de valider le cadeau. «Elles ont été conçues exclusivement pour le 44e président des États-Unis. Cette paire particulière – bien que non portée par Barack Obama – était le seul échantillon de confirmation de Nike et a été conservée dans un état incroyable au cours des douze dernières années», précise la maison de vente aux enchères.

Une vente le jour du President’s Day

Ce lot, en taille 47, sera donc mis en vente vendredi sur internet à 16h44, heure de New York (soit 22h44 en Suisse). La mise de départ a été fixée à 25’000 dollars, mais devrait vite s’envoler. La date choisie n’est pas anodine, puisqu’elle correspond au President’s Day, jour férié dédié à la commémoration des anciens présidents des États-Unis.

Bourrés de détails

Ces souliers d’exception ont été personnalisés et sont truffés de références aux États-Unis et à sa présidence. Ils portent le numéro 44 brodé en bleu et rouge sur les gros orteils, en lien direct avec Obama, le 44e président des États-Unis.