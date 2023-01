Canton d’Argovie : Une paire de claques à un élève lui coûte plus de 1000 francs

Une enseignante de 61 ans a été condamnée pour avoir perdu ses nerfs et giflé un enfant de 13 ans car il était trop bruyant.

Une enseignante de Lengnau (AG) a été condamnée par ordonnance pénale pour «voies de fait». Selon une information de «Tele M1» relayée par «20 Minuten», la professeure de 61 ans a cogné une porte contre la tête d’un élève et l’avait giflé à deux reprises car il «s’était montré bruyant».

L’écolier avait été chargé de mesurer la porte de sa classe. Il s’est montré trop bruyant alors qu’il effectuait sa tâche. L’enseignante a perdu patience et s’en est prise physiquement à l’enfant. La professeure a ensuite appelé la mère du garçon pour lui raconter ce qui s’était passé. Selon les informations diffusées dans la presse, l’enseignante aurait soufflé à la mère que, dans une telle situation, elle aurait aussi certainement giflé son fils.

La mère a porté plainte et l’enseignante a été condamnée à une amende de plus de 1000 francs. Elle peut toutefois continuer à enseigner dans l’école. La direction de l’établissement affirme en résumé que l’élève concerné a pu reprendre les cours normalement et que les mesures ont été prises pour éviter une nouvelle escalade de ce type.