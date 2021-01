Prague : «Une pandémie bien plus meurtrière a été déclenchée»

Sur un kilomètre, des chopes de bière avec des bougies allumées à l’intérieur: restaurateurs et propriétaires de pubs de Prague ont protesté dimanche contre les restrictions anti-covid décidées par le gouvernement.

Par un après-midi froid et brumeux, la longue guirlande de chopes de bière s’étirait sur le trottoir entre le centre historique de la capitale tchèque et le siège du gouvernement. «Nous sommes ici parce qu’on est vraiment désespérés et à bout, physiquement et psychiquement», a expliqué à l’AFP Jiri Janecek, organisateur de la manifestation.