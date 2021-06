Police, SAMU et pompiers injoignables : Une panne affecte les appels aux services d’urgence en France

Plusieurs centres d’appels d’urgence français, dont la police et le SAMU, ont rencontré des problèmes de réception mercredi soir. Une maintenance de l’opérateur Orange serait en cause.

«Certains centres d’appels d’#urgence 15-17-18-112 rencontrent des difficultés pour recevoir des appels en raison d’un pb technique d’un opérateur. La cellule interministérielle de crise a été activée. Tout est mis en oeuvre pour résoudre ces dysfonctionnements le plus rapidement», a tweeté à 20H00 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

«Piratage» informatique exclu

De source proche du dossier, on a exclu tout «piratage» informatique.

«Coupés en pleine conversation»

«Il devait être autour de 18H00 et tous les Samu ont commencé à alerter de problèmes dans les centres d’appels. Les gens ne parvenaient pas à accéder au service, des appels n’arrivaient pas, d’autres se coupaient en pleine conversation...», a expliqué à l’AFP François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France et médecin urgentiste.

«Très vite, on a fait un petit tour de France et on a constaté que presque tous les départements étaient touchés», ajoute-t-il. François Braun explique que traditionnellement «il y a un pic d’appels le soir vers 19H». «On ne sait pas quelles conséquences cette panne aura, c’est encore trop tôt pour le dire».