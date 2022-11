Genève/Lausanne: retards et suppressions de trains

Genève/Lausanne : Une panne dans un transfo a provoqué retards et suppressions de trains

Mardi après-midi, un problème électrique a perturbé le trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne.

Un petit incendie a provoqué des retards entre Genève et Lausanne.

Mardi, vers 15h30, un incendie dans un transformateur, aux abords des voies ferroviaires à Genève, a provoqué des retards – jusqu’à une demi-heure – et quelques suppressions de trains, notamment entre la ville du bout du lac et Lausanne. Les lignes concernées sont: IC1, IC5, IR15, IR90, SL1, SL2, SL3 et SL4. La panne a pu être réparée peu avant 17h, mais de légers retards sont encore à prévoir jusqu’en début de soirée.