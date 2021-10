Iran : Une cyberattaque provoque une panne massive de carburant

Mardi, toutes les stations-service d’Iran ont été bloquées. Cette absence de distribution serait due à une attaque informatique.

La panne générale de distribution de carburant survenue mardi en Iran est due à une cyberattaque, a affirmé la plus haute instance sécuritaire du pays. «Le Conseil suprême de la sécurité nationale a confirmé qu’il s’agissait d’une cyberattaque contre le système informatique de distribution du carburant», a indiqué la télévision d’État.

