Une panne de Skyguide a cloué les avions au sol à Zurich

«Cet après-midi, Skyguide a connu une défaillance technique à l’aéroport de Zurich. Aucun avion n’a pu décoller pendant une heure et demie», a indiqué lundi l’aéroport de Zurich. La panne a pu être résolue mais des retards sont toujours à prévoir pour les passagers. Près de 200 vols ont été impactés. Les atterrissages, eux, ont pu avoir lieu comme prévu pendant la durée de la panne.

Un expert en aéronautique explique que l’aéroport a été chanceux que la panne n’ait pas duré plus longtemps. Car laisser atterrir des avions tout en interdisant le décollage de ceux qui sont au sol peut amener à une situation chaotique, où il n’y a plus de place au sol, entraînant alors la suspension des atterrissages également. L’origine de la panne n’est pas connue mais elle a touché le contrôle du trafic aérien et empêchait la visualisation des horaires de vol, indique Blick.