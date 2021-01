Asie : Une panne d’électricité plonge le Pakistan dans le noir

La panne a affecté toutes les grandes villes du pays dont sa capitale Islamabad, son grand hub économique Karachi, et la deuxième plus grande ville du pays, Lahore. Le courant a pu être rallumé dans certaines parties du pays et des équipes sont à pied d’œuvre pour le rétablir dans le reste du pays tôt dimanche, a indiqué le ministère de l’Énergie.