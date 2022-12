Genève : Une panne d’électricité a touché des milliers d’habitants

Les quelque 6500 habitants de la cité du Lignon, à Vernier (GE), n’avaient plus de courant, tôt vendredi matin.

Une importante panne d’électricité a gardé dans la pénombre des milliers de Genevois, vendredi à l’aube. Un souci sur une ligne de moyenne tension, au départ de Verbois, en est la cause, a indiqué Isabelle Dupont, porte-parole des Services industriels de Genève (SIG). Le dérangement est survenu à 6h30. Il a impacté les communes de Vernier - dont les 6500 habitants de la cité du Lignon - Onex, Bernex et Confignon. Dans la grande majorité des cas, le courant a été rétabli vers 7h. «En tout, 5635 «clients», soit 5635 logements et entreprises, ont été touchés par la coupure d’électricité», a détaillé la communicante.