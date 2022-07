Suisse romande : Une panne de 30 minutes en gare de Lausanne perturbe tout le trafic CFF

Jeudi vers 14h20, un train situé dans les voies de garage en gare de Lausanne a arraché une ligne de contact. «Nous n’en connaissons pas la raison exacte. C’est des choses qui arrivent. C’est rare, mais pas non plus extraordinaire», explique un porte-parole des CFF. L’incident a créé un court-circuit qui a paralysé toute la gare. «Et quand nous avons remis le courant, cela a provoqué un deuxième court-circuit à Renens. Nous avons donc tout coupé, pour ensuite réenclencher petit à petit tous les interrupteurs, le long de la ligne», poursuit le porte-parole. Vers 14h50, l’alimentation était à nouveau opérationnelle.

Si la panne n’a duré qu’une demi-heure, elle a néanmoins créé d’importantes perturbations. «Notre train avait déjà 15 minutes de retard quand on nous a demandé d'en sortir à cause d'un problème d'alimentation électrique, explique un témoin. Je pensais que ça ne touchait que notre train. Mais, en regardant par la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait un train bloqué sur chaque quai. Le haut-parleur dans la gare a alors annoncé que le problème électrique touchait toute la gare et que tous les trains étaient à l'arrêt pour une durée indéterminée. Vu la chaleur qu'il fait, je n'aurais pas voulu être à la place des gens coincés sur les voies.»

Et un autre passager d’ajouter: «Ils nous ont fait sortir du train au moment de la panne, puis on nous a dit que le train partirait, donc nous sommes tous remontés. Puis, on nous a à nouveau fait descendre du train pour prendre le suivant qui arrivait sur la même voie... C'était un peu le chaos.» Quelques trains ont d’ailleurs finalement été supprimés, et d’autres affichent toujours des retards. «Tout cela devrait se résorber durant l’après-midi», affirme le porte-parole des CFF. En outre, le deuxième court-circuit ayant provoqué des pannes en cascade, de nombreuses gares de Suisse romande souffrent aussi de retards. Et, selon différents témoignages dont les pompiers de Genève, les réseaux téléphoniques mobiles auraient aussi été touchés.