Suisse : Une panne technique touche plusieurs systèmes de PostFinance

Une panne technique touche PostFinance ce jeudi. Toute la Suisse est concernée: il n’est momentanément plus possible de faire des paiements par carte postale.

Depuis ce jeudi après-midi, le paiement par carte postale ne fonctionne plus en Suisse. Comme en témoignent différents lecteurs reporters. «Je suis actuellement à la Coop d’Ostermundigen (BE), je ne peux payer ni avec la carte postale ni avec Twint», explique une personne. Une situation qui semble toucher toute la Suisse. Sur Allestörungen.ch – un site informant dès qu’un dérangement survient dans les services, plus de 640 messages indiquant que le paiement par carte postale ne fonctionne pas ont été publiés au cours des 30 dernières minutes.