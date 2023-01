Etats-Unis: Une panthère nébuleuse échappée du zoo de Dallas

États-Unis : Une panthère nébuleuse échappée du zoo de Dallas

«Si vous tombez sur un félin plus grand qu’un chat domestique mais plus petit qu’un lynx, on aimerait beaucoup que vous nous préveniez», a lancé Harrison Edell, un responsable de ce zoo texan. «On est preneurs de tout tuyau.» La fugitive, âgée de 4 ans et pesant entre 9 et 11 kilos, «ne présente aucune menace pour les humains», a-t-il insisté. «Si elle a peur, le plus probable est qu’elle grimpera à un arbre, restera loin de nous, chassera quelques écureuils et oiseaux, et espérera ne pas être remarquée.»