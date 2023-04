Haute-Savoie (F): Une parapentiste fait une chute fatale dans le lac d’Annecy

Un drame s’est produit mercredi en fin de matinée au large de Doussard (F). Une femme qui participait à un stage de simulation d’incident de vol a été victime d’un mouvement soudain de son parapente, qui l’a projetée dans la voile. Ainsi piégée, elle n’a pas pu ouvrir son parachute de secours, chutant d’une hauteur d’environ 300m dans le lac d’Annecy. Elle a été sortie de l’eau par des témoins qui se trouvaient à bord d’un bateau et ramenée sur la berge, rapporte «Le Dauphiné libéré» . La sexagénaire était en arrêt cardio-respiratoire et, malgré leurs efforts, les secours n’ont pas pu la réanimer.

Le stage de simulation de vol était organisé par un club de parapente pyrénéen et encadré par un pilote très expérimenté, poursuit le quotidien français. Ce type d’entraînements doit permettre aux parapentistes d’apprendre à gérer des situations critiques. De très nombreux stages ont lieu au-dessus du lac d’Annecy et, selon un référent de la Fédération française de vol libre pour la Haute-Savoie, il s’agit d’un accident extrêmement rare: «Statistiquement, on touche à la malchance», a-t-il dit au «Dauphiné libéré».