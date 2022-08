Corée du Sud : Une parente des enfants retrouvés morts dans des valises localisée

«Nous confirmons qu’elle est en Corée du Sud et qu’elle est une ressortissante de Nouvelle-Zélande d’origine coréenne», a expliqué à l’AFP un responsable de la police sud-coréenne. Elle est arrivée en Corée du Sud en 2018 et rien n’indique qu’elle en a quitté le territoire depuis lors, a-t-il ajouté. «La police de Nouvelle-Zélande dirige cette enquête et nous avons l’intention de coopérer à leur demande», a ajouté le responsable.