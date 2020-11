La Sachertorte originale

La forêt-noire de Castricher

Beaucoup d’artisans proposent de la forêt-noire. Peu ont atteint l’excellence de celle de Paul Castricher. Le regretté Genevois avait établi sa pâtisserie dans le quartier de Plainpalais en 1964. Aujourd’hui, à la faveur d’un rachat, l’enseigne a fusionné avec la chocolaterie Stettler et se trouve à la rue du Rhône. Elle est ouverte pendant le semi-confinement, mais il est aussi possible de commander via Smood (8 francs la tranche) et d’être livré chez soi (dans le canton uniquement) . La forêt-noire originale se décline au chocolat noir, au lait ou blanc. Cette saison, il y a une variation aux marrons. Elles ne contiennent pas de cerises.