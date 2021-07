Anniversaire - Une part du gâteau de mariage de Charles et Lady Di mise aux enchères

Le célèbre baiser de Charles et Lady Di au balcon de Buckingham le 29 juillet 1981.

Il y a 40 ans, le 29 juillet 1981, le monde entier avait les yeux rivés sur Londres pour le mariage du siècle, soit celui entre le prince Charles et la jeune Lady Diana Spencer . Quarante ans plus tard, pour commémorer ce jour faste, une vente aux enchères peu banale va être organisée: soit celle d’une part de leur gâteau de mariage! La mise à prix est de 500 livres (635 francs), rapporte le quotidien britannique Mirror .

Comment est-ce possible? Le jour des noces, une employée de Clarence House, où vivait la reine-mère, a eu le privilège de recevoir en remerciement des services accomplis, une part du gâteau pesant très exactement 794 grammes. Et cette femme, au lieu de déguster le morceau, a eu l’idée de le conserver, précieusement emballé de cellophane et entreposé dans une boîte métallique spéciale pour cakes.