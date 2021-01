L’image capturée par la webcam de MeteoNews est impressionnante: à 22h53 précisément, près d’un quart des ménages de la ville de Bienne (BE) se sont retrouvés plongés dans le noir et certains ont aussi été privés de chauffage. «Il faisait noir dans tout le quartier, raconte une habitante. Le frigo et le congélateur ont commencé à se réchauffer, et on ne pouvait plus faire chauffer de l’eau …»