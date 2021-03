Pas de répit pour les habitants de Rarogne (VS). Fin janvier, deux éboulements avaient mené à l’évacuation de 76 personnes. Entre-temps, 29 habitants ont pu regagner leur logement. Les 45 autres personnes doivent attendre la fin des travaux de sécurisation avant de pouvoir rentrer chez eux.

Selon le «Walliser Bote», le dynamitage aura lieu la semaine prochaine. Le jour exact n’a pas encore été communiqué. Une chose est d’ores et déjà certaine: 80 logements se trouvent dans la zone à risque. Près de 430 personnes devront être évacuées pendant la durée des travaux, qui n’a pas non plus encore été définie.