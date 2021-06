États-Unis : Une partie de la rançon payée par Colonial Pipeline récupérée

Le groupe Colonial Pipeline avait payé une rançon à des pirates informatiques après une cyberattaque qui avait paralysé son réseau d’oléoducs début mai.

Ils ont utilisé un rançongiciel, ou «ransomware», un programme qui encrypte les systèmes informatiques et exige une rançon pour les débloquer. Colonial avait été forcé de suspendre ses opérations le long de ses quelque 8800 kilomètres d’oléoducs, qui courent du Texas aux environs de New York. L’attaque avait entraîné un mouvement de panique et une ruée à la pompe, accompagnée de pénuries d’essence localisées et avait souligné la vulnérabilité des infrastructures américaines face à ce type d’attaques.