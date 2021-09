Genève : Une partie de l’hypercentre fermée aux voitures

Le Canton a édicté des interdictions de circulation pour la place Bel-Air afin de privilégier les transports publics et professionnels, ainsi que la mobilité douce. L’essai durera une année.

Depuis lundi matin, c’en est fait des véhicules motorisés sur et aux alentours de la place Bel-Air (voir schéma ci-dessous). Le lieu, un des principaux nœuds des transports publics, est désormais fermé aux voitures et aux deux-roues motorisés quel que soit le sens de circulation. La mesure sera à l’essai durant une année. Cette décision poursuit plusieurs buts: satisfaire à la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée qui consacre la priorité des transports publics et de la mobilité douce dans l’hypercentre; et éviter que le trafic individuel motorisé ne perturbe la fluidité des bus et trams qui empruntent le secteur. Il s’agit également, selon les autorités cantonales, de permettre aux véhicules professionnels de mieux se déplacer.