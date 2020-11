Géologie : Une partie des Alpes grandit de 80 cm par millénaire

Les Alpes suisses continuent à s’élever. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par des scientifiques de l’Université de Berne, a montré pour la première fois que les Alpes grandissent plus vite qu’elles ne sont affectées par l’érosion. Les Alpes centrales s’élèvent ainsi de 80 centimètres par millénaire.

Le soulèvement moyen dans les Alpes centrales, causé par des forces à l’intérieur de la Terre, se produit plus rapidement que l’érosion. «C’est une grande surprise, car jusqu’à présent nous avons supposé que le soulèvement et l’érosion étaient en équilibre», relève Fritz Schlunegger, de l’institut de géologie de l’Université de Berne.

La différence entre le soulèvement et l’érosion peut atteindre 800 mm en mille ans, soit 80 cm. «Cela signifie que les Alpes centrales continuent de croître et, étonnamment, de façon particulièrement rapide», note le scientifique cité dans un communiqué. Dans les Alpes occidentales, l’érosion et le soulèvement sont en équilibre.