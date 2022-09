Décision américano-suisse : Avoirs afghans gelés: 3,5 milliards vont être placés à Genève

Washington et Berne ont annoncé mercredi que des fonds gelés aux États-Unis, appartenant à la Banque centrale d’Afghanistan, seront désormais transférés et gérés en Suisse.

Washington et la Berne ont annoncé mercredi la création d’un fonds en Suisse pour gérer 3,5 milliards de dollars (quelque 3,36 milliards de francs) d’avoirs de la Banque centrale d’Afghanistan, gelés aux États-Unis depuis la prise de pouvoir des talibans .

«Bons offices» suisses

«En tant qu’intermédiaire impartiale et crédible, la Suisse offre à la fondation un cadre adéquat sur les plans tant juridique que politique», a écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans son communiqué. Cette décision intervient après l’échec de négociations entre les talibans et l’administration américaine sur le déblocage des 7 milliards de dollars gelés depuis treize mois aux États-Unis.

Le nouveau Fonds Afghan sera établi à Genève, avec un conseil d’administration composé de quatre membres: deux économistes afghans indépendants des talibans, nommés par les États-Unis, un représentant du gouvernement américain et un autre du gouvernement suisse.

À rendre dès que possible

«L'objectif à long terme est de transférer les fonds non utilisés à la Banque centrale d'Afghanistan. Ce ne sera toutefois le cas que si cette dernière est en mesure de prouver de manière crédible et transparente qu’elle est indépendante de toute influence politique, si elle peut garantir avoir pris des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», ajoute encore le DFAE.