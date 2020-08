Rentrée scolaire Une partie des Romands déjà de retour sur les bancs

La cloche a sonné le retour en classe pour les élèves des cantons du Valais, du Jura et de Neuchâtel. Masques pour certains et distances sociales ont marqué cette rentrée scolaire 2020.

Valaisans, Neuchâtelois et Jurassiens ont repris le chemin de l’école lundi pour une rentrée marquée par le Covid-19. Mais les autorités l’ont voulue la plus normale possible, avec «des classes complètes, un enseignement en présentiel, un horaire ordinaire, le respect des gestes barrières et des règles d’hygiène», listait le Conseil d’État valaisan la semaine dernière.