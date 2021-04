«J’étais en galère, mais maintenant, je veux me donner les moyens d’y arriver.» Bruno, 18 ans, vient d’effectuer deux semaines d’immersion à la voirie de Carouge. «C’est ma prof qui m’a proposé ce stage; ça m’a beaucoup plu. On bouge partout, les tâches sont très diversifiées. J’ai envie de continuer dans cette structure et j’espère bien y décrocher un apprentissage.» Pour cela, le jeune homme doit encore passer un test et un entretien. Mais l’expérience se révèle déjà positive. «Avec ce travail, j’ai retrouvé ma joie de vivre!»