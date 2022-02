JO 2022 : Une patineuse naturalisée raillée sur les réseaux sociaux chinois

Après une mauvaise prestation samedi, la Chinoise d’origine américaine Zhu Yi a été la cible des internautes chinois.

La Chine a censuré dimanche un déluge de vitriol sur les réseaux sociaux à l’encontre de la patineuse artistique naturalisée Zhu Yi après sa contre-performance dans la compétition par équipes aux Jeux olympiques de Pékin. La jeune femme de 19 ans, née aux États-Unis, a chuté et raté un saut lors de son programme court, obtenant un score médiocre de 47,03 points et la dixième place sur dix concurrentes, ce qui a fait reculer l’équipe chinoise au classement.

Après les quatre programmes courts et le premier programme libre, la Chine, qui ne faisait pas partie des principaux prétendants au podium, occupe la cinquième place provisoire derrière la Russie, les États-Unis, le Japon et le Canada, alors que restent à disputer les programmes libres couples et dames, ainsi que la danse libre.

Sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, le hashtag #ZhuYiFellOver (Zhu Yi a chuté) a totalisé plus de 230 millions de vues avant d’être désactivé. Un autre hashtag, #ZhuYiMessedUp (Zhu Yi a échoué) est resté accessible et a enregistré plus de 80 millions de vues. Les internautes chinois n’ont pas ménagé leurs critiques à l’égard de la contre-performance de Zhu, certains remettant en question la décision controversée de la sélectionner en lieu et place de sa compatriote Chen Hongyi.