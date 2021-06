Cinéma - Une pause? Très peu pour Benjamin Lavernhe

Je crois qu’on a toujours un peu de soi dans les rôles. Si on accepte un rôle, je pense que c’est parce qu’on s’y reconnaît un peu. Sauf celui qui joue Adolf Hitler ou un gros salaud. Les problématiques d’Adrien me sont familières. Comme quand il analyse un message. Je peux passer des heures à me dire: «Si je mets une parenthèse, une virgule, trois petits points, qu’est-ce que ça veut dire?» J’ai ce côté cérébral, mais j’espère que je suis un peu moins chiant que lui quand même.

Parfois oui, mais mettre sur pause, c’est aussi l’occasion de trop réfléchir. La pause, c’est un statut épouvantable, parce qu’on se dit «oui, non, oui, non». Des fois, on a envie d’arrêter le temps parce qu’il passe trop vite, mais je ne sais pas si c’est nous rendre service.

Non. Au théâtre, j’ai eu l’occasion d’être en complicité avec le public, de le regarder dans les yeux dans plusieurs pièces. C’est très agréable, parfois intimidant, mais c’est un vrai soutien. Là, on regarde dans la caméra, qui est un œil froid, en verre et en métal. On imagine, on espère qu’il y aura des gens dans la salle à qui on s’adresse. C’est un exercice d’imaginaire, de projection. C’est assez technique aussi. Il faut trouver le bon ton, ne pas être trop formel, parler comme si c’était un partenaire qui est juste à côté de vous.